Чесноков: в Мадриде Рублёв чудом выиграл первый матч — с Эвансом будет очень непросто

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс», российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче 7-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с американцем Даниэлем Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
«Как Андрей играл первый круг в Мадриде, ему надо будет лучше играть, чтобы одолеть Эванса. Может, прошёл первый круг, и Андрей раскроется. Но может после первого матча ещё хуже сыграть, кто знает.
В Мадриде высокогорье, где-то 800 метров над уровнем моря. Там мячи летают, и я видел, как Рублёву было тяжело играть против Дрэйпера: он не чувствовать мяч и корт — это самое сложное. Но это говорит о мировой десятке: они могут играть плохо, но всё равно выиграть. Он чудом выиграл тот матч.
Эванс на туре больше десяти лет, и он даже обыгрывал Джоковича. Думаю, будет очень непростой матч. Шансы где-то 50 на 50», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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