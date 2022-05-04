Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составит € 43,6 млн, чемпионы получат по € 2,2 млн

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составит € 43,6 млн, чемпионы получат по € 2,2 млн
Комментарии

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2022 по теннису обнародовали систему начисления призовых. Соревнования на грунте пройдут с 22 мая по 5 июня.

Согласно пресс-релизу, общий призовой фонд турнира составит € 43,6 млн, что на 6,8% больше, чем было в 2019 году – последних соревнованиях, которые не попали в период пандемии коронавируса.

Детальное распределение призовых на «Ролан Гаррос» 2022 года:

Одиночный разряд.

1-й круг – € 62 тыс.
2-й круг – € 86 тыс.
3-й круг – € 125,8 тыс.
4-й круг – € 220 тыс.
1/4 финала – € 380 тыс.
1/2 финала – € 600 тыс.
Финал – € 1,1 млн
Титул – € 2,2 млн.

Парный разряд.

1-й круг – € 15,5 тыс.
2-й круг – € 25 тыс.
3-й круг – € 42 тыс.
1/4 финала – € 79,5 тыс.
1/2 финала – € 146 тыс.
Финал – € 290 тыс.
Титул – € 580 тыс.

Микст.

1-й круг – € 5 тыс.
2-й круг – € 10 тыс.
1/4 финала – € 17,5 тыс.
1/2 финала – € 31 тыс.
Финал – € 61 тыс.
Титул – € 122 тыс.

Приедет ли Медведев на «Ролан Гаррос» в качестве 1-й ракетки мира? Майские расклады Приедет ли Медведев на «Ролан Гаррос» в качестве 1-й ракетки мира? Майские расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022