Екатерина Александрова высказалась о предстоящем полуфинале с Онс Жабер в Мадриде
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала об ожиданиях от матча с десятой ракеткой мира, тунисской спортсменкой Онс Жабер. Александрова сыграет с Жабер в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, матч состоится сегодня, 5 мая, и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Она потрясающий игрок. Всякий раз, как я играла с ней, мне приходилось очень непросто. Она не смогла закончить свой последний матч со мной, так что сложно предсказать, что сейчас будет. А предыдущие встречи были уже очень давно», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.
Екатерина Александрова и Онс Жабер сыграли семь матчей в рамках WTA. В шести случаях сильнее оказалась россиянка.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
Комментарии
- 5 мая 2022
-
08:36
-
08:26
-
08:19
-
08:01
-
07:44
-
07:36
-
00:53
-
00:26
-
00:04
- 4 мая 2022
-
23:36
-
22:49
-
22:32
-
21:57
-
21:46
-
21:17
-
20:20
-
20:00
-
19:46
-
19:40
-
19:28
-
19:18
-
18:51
-
18:22
-
17:59
-
17:42
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:15
-
16:07
-
15:39
-
15:00
-
14:16
-
14:14
-
14:01
Партнерский контент