Екатерина Александрова высказалась о предстоящем полуфинале с Онс Жабер в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала об ожиданиях от матча с десятой ракеткой мира, тунисской спортсменкой Онс Жабер. Александрова сыграет с Жабер в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, матч состоится сегодня, 5 мая, и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Она потрясающий игрок. Всякий раз, как я играла с ней, мне приходилось очень непросто. Она не смогла закончить свой последний матч со мной, так что сложно предсказать, что сейчас будет. А предыдущие встречи были уже очень давно», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Екатерина Александрова и Онс Жабер сыграли семь матчей в рамках WTA. В шести случаях сильнее оказалась россиянка.

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