Тарпищев прокомментировал выход Александровой в полуфинал турнира в Мадриде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянки Екатерины Александровой в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Александрова (Q) обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» – 2019 американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3.

«Катя играет в скоростной теннис и сейчас находится в форме. Я считаю, на этой неделе у неё лучшие выступления, поэтому можно её поздравить! Она не даёт дышать соперницам, держит очень хороший темп, и психологически сегодня играла достаточно уверенно, поэтому заслуженно победила. Она играет стабильно, и с ней тяжело бороться. У неё плоские удары, обладают большой скоростью, а так как это находится на достаточно высокой над уровнем моря высоте, мяч летит быстрее, и это преимущество», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.