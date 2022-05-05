Анна Дмитриева: Рублёв абстрагировался от истерики и вырвал победу над Эвансом

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянина Андрея Рублёва над британцем Даниэлем Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Рублёв победил соперника со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

«Хорошо, что Рублёв обыграл Эванса 2:0 по сетам. Британец не самый приятный игрок, стабильный, хотя на грунте играет похуже. Как мы увидели, Андрей вовремя абстрагировался от раздражения, истерики и смог вырвать победу. Это ему присуще. Он умеет в нужный момент настроиться и играть дальше.

Андрей эмоциональный парень, очень доброжелательный, непосредственный — в этом его прелесть, за это его все любят. Но всё это иногда выражается в раздражениях, истериках на корте. Я к этому спокойно отношусь. Андрей и в прошлом матче бился в истерике, но всё равно выиграл. В этом матче было то же самое. На старте матчей у него видны проблемы, это его второй матч на покрытии, и, видимо, есть некоторые трудности, которые он не может решить, — это выливается в истерику», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: