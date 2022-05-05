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Тарпищев назвал компонент, за счёт которого Рублёв может обыграть Циципаса

Тарпищев назвал компонент, за счёт которого Рублёв может обыграть Циципаса
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянин Андрей Рублёв может обыграть грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Циципас очень прилично играет на земле и более разнообразен, чем Рублёв. Результат матча будет зависеть от того, насколько Рублёв будет агрессивен и насколько он будет использовать свои атакующие вариации. Но Циципас очень сильно играет.

Выиграет ли победитель этой пары весь турнир? Нет. Сетка Надаля и Алькараса сильнее. Там грунтовый корт и игроки более цепкие. Циципас сейчас берёт на земле за счёт большей разнообразности в плане атакующих действий. Поэтому с этой позиции он имеет преимущество.

Рублёву главное подавать, чтобы выбить 70—72 процента. И ровно подавать. Естественно, что вторая подача тоже проблематична с позиции разнообразия. Подача будет иметь решающую роль для Рублёва для достижения результата», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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