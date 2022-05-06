ITF официально приостановила членство федераций тенниса России и Беларуси

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР) в организации. Об этом сообщил Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решённый вопрос, по сути», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом неофициально приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах. Несмотря на это, россияне могут участвовать в турнирах ATP, WTA и «Большого шлема», но без использования национальной символики.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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