Карлос Алькарас обыграл пять финалистов «Мастерса» на турнире в Мадриде

9-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, сегодня, 8 мая, победивший на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), установил очередное достижение.

По ходу соревнований Карлос обыграл пять финалистов «Мастерса» разных лет, в число которых вошли грузин Николоз Басилашвили (финалист турнира в Индиан-Уэллсе, 2021), британец Кэмерон Норри (победитель турнира в Индиан-Уэллсе, 2021), испанец Рафаэль Надаль (36-кратный победитель), серб Новак Джокович (37-кратный победитель) и немец Александр Зверев (пятикратный победитель), уступивший Алькарасу в финальном матче.

Помимо этого, победа над Зверевым сделала испанца самым юным теннисистом в истории, обыгравшим трёх игроков из топ-5 на одном турнире.