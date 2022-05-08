Карлос Алькарас обыграл пять финалистов «Мастерса» на турнире в Мадриде
Поделиться
9-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, сегодня, 8 мая, победивший на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), установил очередное достижение.
По ходу соревнований Карлос обыграл пять финалистов «Мастерса» разных лет, в число которых вошли грузин Николоз Басилашвили (финалист турнира в Индиан-Уэллсе, 2021), британец Кэмерон Норри (победитель турнира в Индиан-Уэллсе, 2021), испанец Рафаэль Надаль (36-кратный победитель), серб Новак Джокович (37-кратный победитель) и немец Александр Зверев (пятикратный победитель), уступивший Алькарасу в финальном матче.
Помимо этого, победа над Зверевым сделала испанца самым юным теннисистом в истории, обыгравшим трёх игроков из топ-5 на одном турнире.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
19:48
-
19:47
-
19:02
-
18:57
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
15:26
-
14:22
-
14:00
-
13:06
-
12:45
-
11:33
-
11:15
-
10:38
-
10:18
-
02:11
- 7 мая 2022
-
23:32
-
22:05
-
21:52
-
21:42
-
21:27
-
21:18
-
21:05
-
21:00
-
19:29
-
18:44
-
18:09
-
16:39
Партнерский контент