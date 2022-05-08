Алькарас — самый юный теннисист с 1990 года, обыгравший трёх игроков из топ-5 на турнире

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым юным теннисистом с 1990 года, который обыграл трёх игроков из топ-5 на одном и том же турнире. На турнире серии «Мастерс» в Мадриде он одержал победы над четвёртой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
В финале турнира Алькарас обыграл Зверева со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Алькарас сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева – три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Победа стала для 19-летнего Алькараса вторым триумфом на турнирах серии «Мастерс». Ранее в этом году он уже победил на турнире в Майами (США). Призовой фонд соревнований в Мадриде в этом году составил € 6 744 165.
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