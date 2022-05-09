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Паула Бадоса рассказала, что помогло ей ворваться в топ-10 рейтинга WTA в 2021 году

Паула Бадоса рассказала, что помогло ей ворваться в топ-10 рейтинга WTA в 2021 году
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Вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса объяснила, что помогло ей совершить прорыв в 2021 году, за который она поднялась с 70-й на 8-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«В былые годы я была очень негативна к себе, и это давило. Меня легко было сбить с толку, я слишком сильно хотела побеждать, поэтому тогда моя психологическая устойчивость не была на уровне. Но я стала старше.

Однажды задумалась и попыталась взглянуть на себя со стороны, и мне не понравилось то, к чему я пришла. И тогда я решила, что, несмотря ни на что, буду сражаться за каждое очко, и неважно, хорошо или плохо мне на корте. И это одна из вещей, которые сильнее всего повлияли на меня. Это позволило мне выиграть немало матчей в прошлом году», – приводит слова спортсменки WTA.

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