Екатерина Александрова поднялась на 18 мест в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая дошла до полуфинала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), отыграла 18 мест и стала 18-й. Вероника Кудерметова потеряла три строчки и теперь идёт 12-й.
Представительница Туниса Онс Жабер, выигравшая турнир в Мадриде, отыграла сразу 10 мест и поднялась на вторую строчку. Она уступает только польке Иге Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 9 мая
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 4390 очков.
2 (12). Онс Жабер (Тунис) — 1925.
3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 1772.
4 (11). Джессика Пегула (США) — 1697.
5 (3). Мария Саккари (Греция) — 1676.
6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 1581.
7 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 1485.
8 (6). Мэдисон Киз (США) — 1382.
9 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1311.
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1261…
12 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1142…
18 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 851.
19 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 781…
38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 478…
40 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 470…
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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