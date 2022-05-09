Алькарас не согласился со Зверевым, который назвал его лучшим игроком в мире

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не считает себя лучшим игроком в мире. Ранее такую оценку 19-летнему испанцу дал немец Александр Зверев. Они встретились в финале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Матч закончился победой Алькараса со счётом 6:3, 6:1.
«Я не считаю себя лучшим игроком мира. В новом рейтинге я буду шестым. Выше меня находятся ещё пять человек. Но, конечно, я — сложный соперник для других», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Алькарас стал самым юным теннисистом с 1990 года, который обыграл трёх игроков из топ-5 на одном и том же турнире. На турнире серии «Мастерс» в Мадриде он одержал победы над четвёртой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
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