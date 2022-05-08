Зверев обратился к Алькарасу после поражения в финале турнира в Мадриде

Третья ракетка мира Александр Зверев поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире в Мадриде (Испания). В финале 19-летний испанец обыграл Зверева со счётом 6:3, 6:1.



После матча Зверев назвал соперника лучшим игроком в мире прямо сейчас.



«Сейчас ты являешься лучшим в мире, хоть тебе всего пять лет. Ты всё равно нас всех обыгрываешь. Это здорово для тенниса, что у нас появилась такая суперзвезда. Ты выиграешь много «Больших шлемов» и станешь первой ракеткой мира», — сказал Зверев после матча.

Алькарас стал самым юным теннисистом с 1990 года, который обыграл трёх игроков из топ-5 на одном и том же турнире. На турнире серии «Мастерс» в Мадриде он одержал победы над четвёртой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и третьей ракеткой мира Александром Зверевым.