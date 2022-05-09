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Андрей Чесноков: Рублёв может подняться выше седьмого места в рейтинге ATP

Андрей Чесноков: Рублёв может подняться выше седьмого места в рейтинге ATP
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о перспективах российского теннисиста Андрея Рублёва. В настоящий момент Рублёв занимает седьмое место в рейтинге ATP.

«Рублёв может подняться выше седьмого места. Но сейчас всё внимание на Алькараса, который выиграл практически все турниры. Однако он с трудом обыграл Норри, потом победил Надаля, провалив второй сет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рейтинг АТР. 9 мая.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8260.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7990.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7020.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5750.
6 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 4773.
7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4115.

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