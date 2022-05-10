Бадоса: сегодня вы можете быть на вершине, а завтра — за пределами топ-100

Третья ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что спокойно относится к статусу одной из лучших спортсменок планеты, и объяснила почему.

«Я считаю, что остаюсь такой же скромной. Может, даже стала ещё скромнее. Потому что сегодня вы на вершине, а завтра не входите и в сотню лучших. Никогда не знаешь, что произойдёт. Ключ к тому, чтобы оставаться на вершине, – продолжать трудиться.

Я не считаю себя лучше всех только из-за того, что хороша в этом виде спорта, понимаете? Я не спасаю жизни. И я не супергерой. Я просто хорошо справляюсь со своей работой. И мне не нужно казаться кем-то ради этого», – приводит слова спортсменки WTA.

Во втором раунде грунтовых соревнований в Риме (Италия) Бадоса сыграет с белоруской Александрой Саснович (50). Встреча состоится завтра, 11 мая.