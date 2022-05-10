Павлюченкова и Кудерметова обыграли Гауфф и Пегулу на старте турнира в Риме в парах

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова пробились в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В стартовом матче Павлюченкова и Кудерметова в упорной борьбе обыграли пятых сеяных, американок Корри Гауфф и Джессику Пегулу со счётом 5:7, 6:2, [11:9]. Поединок продлился 1 час 25 минут. Российский тандем один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гауфф и Пегулы — шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Павлюченкова и Кудерметова сыграют с парой Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).