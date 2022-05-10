Павлюченкова и Кудерметова обыграли Гауфф и Пегулу на старте турнира в Риме в парах
Поделиться
Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова пробились в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.
В стартовом матче Павлюченкова и Кудерметова в упорной борьбе обыграли пятых сеяных, американок Корри Гауфф и Джессику Пегулу со счётом 5:7, 6:2, [11:9]. Поединок продлился 1 час 25 минут. Российский тандем один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гауфф и Пегулы — шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Павлюченкова и Кудерметова сыграют с парой Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).
Комментарии
- 10 мая 2022
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
14:57
-
14:36
-
14:18
-
14:18
-
13:39
-
13:37
-
13:07
-
12:37
-
12:16
-
12:00
-
11:53
-
11:17
-
11:03
-
10:48
-
10:25
-
10:14
-
09:54
-
09:36
-
09:24
-
09:14
Партнерский контент