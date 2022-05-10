Аслан Карацев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение от первой ракетки мира, серба Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.

«Начало хорошее, пару моментов я не дожал, проиграл сет. Во втором начал очень нестабильно, было много ошибок, так что игра не сложилась. Рисковал. Концентрацию потерял в начале второго сета. С Джоковичем это не прощается.

В прошлом году в Белграде была борьба, другие погодные условия. Было холодно, мяч не так отскакивал. Я думаю, это в мою пользу, когда погода плохая. Сейчас было жарко, мяч не так отскакивал, вращение было другим», — приводит слова Карацева «РИА Новости Спорт».

Также Карацев ответил, заметил ли он прессинг со стороны итальянской публики на фоне санкций к россиянам.

«Обидно, но ничего не можем с этим поделать, и повлиять не можем. Особенного отношения не ощущается. Со стороны зрителей какого-то прессинга нет, так что мы выходим и играем», — сказал Аслан.