Аслан Карацев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение от первой ракетки мира, серба Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.
«Начало хорошее, пару моментов я не дожал, проиграл сет. Во втором начал очень нестабильно, было много ошибок, так что игра не сложилась. Рисковал. Концентрацию потерял в начале второго сета. С Джоковичем это не прощается.
В прошлом году в Белграде была борьба, другие погодные условия. Было холодно, мяч не так отскакивал. Я думаю, это в мою пользу, когда погода плохая. Сейчас было жарко, мяч не так отскакивал, вращение было другим», — приводит слова Карацева «РИА Новости Спорт».
Также Карацев ответил, заметил ли он прессинг со стороны итальянской публики на фоне санкций к россиянам.
«Обидно, но ничего не можем с этим поделать, и повлиять не можем. Особенного отношения не ощущается. Со стороны зрителей какого-то прессинга нет, так что мы выходим и играем», — сказал Аслан.
- 10 мая 2022
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