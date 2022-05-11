Каролина Плишкова выбыла из турнира в Риме
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 6-я ракетка мира, 31-летняя чешка Каролина Плишкова встретилась с 29-м номером рейтинга, 24-летней швейцаркой Хиль Белен Тайхман.
Победу со счётом 6:2, 4:6, 6:4 одержала Тайхман. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. Плишкова оформила 5 подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Тайхман – 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 21.
В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, Тайхман встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17), до этого обыгравшей американку Лорен Дэвис (102).
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