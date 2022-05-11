Sportico: Федерер, Осака и С. Уильямс вошли в топ-100 высокооплачиваемых спортсменов мира

Издание Sportico, специализирующееся на освещении спортивного бизнеса, составило рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2021 года.
В список вошли три теннисиста:
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (восьмое место) – $ 85,7 млн;
Четырёхкратная победительница ТБШ японка Наоми Осака (20) – $ 53,2 млн;
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (44) – $ 35,3 млн.
Примечательно, что Осака и Уильямс – единственные женщины в рейтинге Sportico.
Федерер не играл с Уимблдона-2021 из-за очередной операции на колене, в данный момент он занимает 46-е место в рейтинге ATP. Серена также не выходила на корт с Уимблдона-2021, её текущая позиция в рейтинге — 248-е место. Осака — 38-я ракетка мира.
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