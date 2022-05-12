Стало известно, с кем Дарья Касаткина поборется за выход в четвертьфинал турнира в Риме

Определилась соперница российской теннисистки Дарьи Касаткиной в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

За место в четвертьфинале Касаткина сразится с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (2). В стартовом матче Бадоса обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Бадоса пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Саснович — один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Напомним, в своём матче второго круга Касаткина обыграла финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Призовой фонд турнира в Риме составил € 2 527 250. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.