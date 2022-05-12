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Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Денисом Шаповаловым в третьем круге в Риме

Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Денисом Шаповаловым в третьем круге в Риме
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об ожиданиях от матча с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме. В 2021 году Надаль и Шаповалов встретились в Риме на этой же стадии. Испанец отыграл два матчбола и взял решающий сет на тай-брейке, матч продолжался почти три с половиной часа.

«Тот матч с ним, который я спас, был словно шутка. Мне невероятно повезло. Я понимаю, насколько он опасен. Конечно, мне надо сыграть хорошо — лучше, чем сегодня [во втором круге с Джоном Иснером]. Но это победа, и теперь у меня есть ещё одна возможность сыграть с одним из лучших теннисистов в мире.

Мне надо заново всё выстраивать после тяжёлого перерыва. Это я и пытаюсь делать сейчас. Надо подойти с правильным отношением к матчу. Посмотрим, получится ли», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Матч Надаль — Шаповалов состоится сегодня, 12 мая, и начнётся не ранее 20:00 мск.

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