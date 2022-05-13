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Кафельников оценил слова директора «РГ», пригрозившей россиянам санкциями за высказывания

Кафельников оценил слова директора «РГ», пригрозившей россиянам санкциями за высказывания
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал слова директора «Ролан Гаррос», двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» француженки Амели Моресмо. Ранее Моресмо подтвердила, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, однако подчеркнула, что если кто-то из них выскажется в поддержку российского правительства, то окажется под угрозой санкций.

«На «Ролан Гаррос» российских теннисистов допустили, но нужно следить за речью. Это в первую очередь, тут ничего такого нет. Все сами видят ситуацию.

В заявлении Моресмо нет ничего, что как-то ущемляет наших спортсменов. Тут всё будет зависеть от самих теннисистов, насколько они понимают, что происходит и что можно говорить, а что нет», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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