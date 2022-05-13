Кафельников оценил слова директора «РГ», пригрозившей россиянам санкциями за высказывания

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал слова директора «Ролан Гаррос», двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» француженки Амели Моресмо. Ранее Моресмо подтвердила, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, однако подчеркнула, что если кто-то из них выскажется в поддержку российского правительства, то окажется под угрозой санкций.

«На «Ролан Гаррос» российских теннисистов допустили, но нужно следить за речью. Это в первую очередь, тут ничего такого нет. Все сами видят ситуацию.

В заявлении Моресмо нет ничего, что как-то ущемляет наших спортсменов. Тут всё будет зависеть от самих теннисистов, насколько они понимают, что происходит и что можно говорить, а что нет», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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