Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд в напряжённом матче обыграл Шаповалова и стал полуфиналистом «Мастерса» в Риме

Рууд в напряжённом матче обыграл Шаповалова и стал полуфиналистом «Мастерса» в Риме
Комментарии

Десятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинальную стадию грунтового «Мастерса» в Риме.

В четвертьфинале Рууд обыграл 16-ю ракетку мира, представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из пятнадцати. На счету Шаповалова — три эйса, семь двойных ошибок и ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

За выход в финал «Мастерса» в Риме Рууд сразится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Общий призовой фонд турнира в Риме составил €5 415 410. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 17:15 МСК
Денис Шаповалов
16
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		5  
7 9 		7  
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022