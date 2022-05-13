Рууд в напряжённом матче обыграл Шаповалова и стал полуфиналистом «Мастерса» в Риме

Десятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинальную стадию грунтового «Мастерса» в Риме.

В четвертьфинале Рууд обыграл 16-ю ракетку мира, представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из пятнадцати. На счету Шаповалова — три эйса, семь двойных ошибок и ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

За выход в финал «Мастерса» в Риме Рууд сразится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Общий призовой фонд турнира в Риме составил €5 415 410. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.