Рууд в напряжённом матче обыграл Шаповалова и стал полуфиналистом «Мастерса» в Риме
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Десятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинальную стадию грунтового «Мастерса» в Риме.
В четвертьфинале Рууд обыграл 16-ю ракетку мира, представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из пятнадцати. На счету Шаповалова — три эйса, семь двойных ошибок и ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.
За выход в финал «Мастерса» в Риме Рууд сразится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Общий призовой фонд турнира в Риме составил €5 415 410. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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