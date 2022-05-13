Определилась сетка турнира ATP-250 в Лионе, где сыграют Хачанов и Карацев

Стала известная сетка грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Он пройдёт с 15 по 21 мая. Призовой фонд составит почти € 600 000.

В соревнованиях примут участие двое россиян: 24-я ракетка мира Карен Хачанов и 35-й номер мирового рейтинга Аслан Карацев.

Хачанов является пятым сеяным турнира и начнёт свой путь с первого круга, где сыграет с победителем квалификации. В случае возможной победы над квалифаером Карен далее сыграет с победителем пары Алекс Молчан (Словакия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC).

Карацев — шестой сеяный турнира в Лионе. В первом круге его соперником будет француз Адриан Маннарино. При победе над французским теннисистом Карацев во втором раунде сразится с победителем встречи Артур Риндеркнеш (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

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