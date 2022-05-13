Стали известны возможные соперники Даниила Медведева в первом матче на грунте после травмы

Определилась сетка турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Он пройдёт с 15 по 21 мая. Призовой фонд составит почти € 600 000.
Ранее вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на этих соревнованиях, так как восстановился после грыжи. Организаторы объявили, что дали россиянину уайлд-кард.
Медведев начнёт играть со второго круга, его первым соперником на турнире станет победитель пары Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия).
Отметим, что Медведев является и первым сеяным турнира в Женеве. Другие сеяные: Каспер Рууд (2), Денис Шаповалов (3), Райлли Опелка (4), Николоз Басилашвили (5), Томми Пол (6), Федерико Дельбонис (7), Александр Бублик (8). В Женеве также выступит чемпион US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим. С ним Медведев может встретиться уже в третьем круге.
Медведев показал новые тренировки на грунте
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