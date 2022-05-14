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Джокович в двух сетах разобрался с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Джокович в двух сетах разобрался с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Джокович четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал одиннадцать эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Джоковича станет норвежец Каспер Рууд. Ранее он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410. Турнир является последним крупным стартом перед «Ролан Гаррос».

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 22:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 1  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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