Джокович в двух сетах разобрался с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Джокович четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал одиннадцать эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Джоковича станет норвежец Каспер Рууд. Ранее он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410. Турнир является последним крупным стартом перед «Ролан Гаррос».