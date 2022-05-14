«У него смертельная подача». Джокович — о победе над Оже-Альяссимом в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме (7:5, 7:6 (7:1)).

«Думаю, мы показали теннис высокого уровня. Своей игрой он заставлял меня использовать дополнительные силы, весь матч нужно было играть стабильно хорошо. Я думал, что смогу закончить быстрее, но он молодец, что дал отпор.

Я хорошо знаю Феликса, он уже несколько лет около топ-уровня. Честно говоря, у него смертельная подача, на приёме мне было очень тяжело. Ещё он хорошо принимает и двигается по корту. Он очень укомплектованный игрок», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Джокович сыграет с десятой ракеткой мира Каспером Руудом. Их матч пройдёт сегодня, 14 мая. Начало – в 20:30 мск.

Новость по теме Новак Джокович сохранил первую строчку рейтинга ATP перед «Ролан Гаррос»

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте