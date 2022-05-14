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Британская теннисистка раскритиковала WTA за одностороннюю позицию по санкциям к Уимблдону

Британская теннисистка раскритиковала WTA за одностороннюю позицию по санкциям к Уимблдону
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Британская теннисистка Тара Мур (408-я ракетка мира) возмутилась действиями совета игроков WTA касательно санкций в адрес Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских игроков. Ранее сообщалось, что Уимблдон могут лишить рейтинговых очков или сократить их в два раза. Те же санкции могут коснуться травяных турниров, которые пройдут на территории Великобритании.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как совет игроков WTA (который обязан представлять игроков) проголосовал за снятие очков с Уимблдона и ни с одним из игроков вне совета даже не проконсультировался?!» — написала Мур в своих социальных сетях.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.

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