Британская теннисистка раскритиковала WTA за одностороннюю позицию по санкциям к Уимблдону

Британская теннисистка Тара Мур (408-я ракетка мира) возмутилась действиями совета игроков WTA касательно санкций в адрес Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских игроков. Ранее сообщалось, что Уимблдон могут лишить рейтинговых очков или сократить их в два раза. Те же санкции могут коснуться травяных турниров, которые пройдут на территории Великобритании.
«Кто-нибудь может мне объяснить, как совет игроков WTA (который обязан представлять игроков) проголосовал за снятие очков с Уимблдона и ни с одним из игроков вне совета даже не проконсультировался?!» — написала Мур в своих социальных сетях.
Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.
- 14 мая 2022
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
-
13:12
-
13:00
-
12:01
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43