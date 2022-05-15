Новак Джокович обратился к болельщикам в честь 1000-й победы в карьере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович опубликовал в социальных сетях с обращением к болельщикам в честь тысячной победы в карьере на уровне ATP.

Напомним, юбилейная победа случилась в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), где Джокович (1) обыграл норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 6:3. За титул Новак поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).

«Спасибо вам! Спасибо вам всем за то, что до сих пор были со мной в этом путешествии! Для меня благословение и привилегия достичь этой вехи. Надеюсь, у меня ещё много побед впереди», — написал Джокович.

Отметим, что Джокович – пятый игрок в истории тенниса, преодолевший отметку в 1000 выигранных матчей. Раньше него это сделали Рафаэль Надаль, Иван Лендл, Роджер Федерер и Джимми Коннорс.