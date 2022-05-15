Энди Маррей официально снялся с «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей официально снялся с грядущего «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня. Место Маррея в заявке занял американец Стив Джонсон.
Отметим, что снятие британца не стало неожиданностью, так как Энди не раз скептически высказывался о возможности своего участия в турнире. На старте сезона Маррей и вовсе собирался полностью пропустить грунтовый сезон, однако передумал и выступил на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), с которого снялся в третьем круге.
Сегодня, 15 мая, у Маррея день рождения. Ему исполнилось 35 лет. Помимо успехов на ТБШ, Энди — двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, победитель 46 турниров на уровне ATP.
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