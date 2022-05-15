Свёнтек: давление ощущается в каждом матче

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что не считает последние победы лёгкими, несмотря на то что на минувшем грунтовом турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия) она не уступила ни сета, в финале уверенно обыграв седьмого номера рейтинга Онс Жабер.

«Каждый матч непростой. Даже несмотря на то, что он может показаться непростым, он таковым не является. Всегда ощущается давление, всегда нужна подготовка. В тот момент, когда мы заканчиваем матч, уже начинаем следующий в своих головах», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, победа над Жабер стала для Свёнтек 28-й подряд, а титул соревнований в Риме – пятым. Ранее она становилась чемпионкой турниров в Дохе (Катар), Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Штутгарте (Германия).