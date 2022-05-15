Джокович в третий раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 в финале «Мастерса»

В эти минуты в Риме (Италия) на турнире серии «Мастерс» проходит финальный матч. Встречаются серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Первый сет Джокович выиграл со счётом 6:0.



Новак в третий раз в карьере выигрывает сет в финале «Мастерса» всухую. В 2016 году так было у него в матче с Энди Марреем на турнире в Майами (США). В 2016 году он «повесил баранку» канадцу Милошу Раоничу в Индиан-Уэллсе (США). Теперь же Джокович уверенно забрал сет в матче с Циципасом.

Джокович гарантировал себе титул первой ракетки мира ещё как минимум в течение трёх недель благодаря успешному выступлению на турнире в Риме. Даже если россиянин Даниил Медведев выиграет турнир в Женеве (Швейцария) на следующей неделе, то всё равно не обойдёт Джоковича.