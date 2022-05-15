Джокович в третий раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 в финале «Мастерса»
Поделиться
В эти минуты в Риме (Италия) на турнире серии «Мастерс» проходит финальный матч. Встречаются серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Первый сет Джокович выиграл со счётом 6:0.
Новак в третий раз в карьере выигрывает сет в финале «Мастерса» всухую. В 2016 году так было у него в матче с Энди Марреем на турнире в Майами (США). В 2016 году он «повесил баранку» канадцу Милошу Раоничу в Индиан-Уэллсе (США). Теперь же Джокович уверенно забрал сет в матче с Циципасом.
Джокович гарантировал себе титул первой ракетки мира ещё как минимум в течение трёх недель благодаря успешному выступлению на турнире в Риме. Даже если россиянин Даниил Медведев выиграет турнир в Женеве (Швейцария) на следующей неделе, то всё равно не обойдёт Джоковича.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
20:01
-
19:32
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
18:51
-
18:50
-
18:35
-
18:26
-
17:52
-
17:37
-
17:14
-
17:14
-
16:33
-
16:28
-
16:18
-
15:56
-
15:33
-
15:31
-
15:07
-
14:06
-
13:59
-
13:19
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:37
-
12:20
-
11:59
-
11:44
-
11:41
-
11:33
-
11:06
-
10:47
-
10:21
Партнерский контент