Аслан Карацев выбыл на старте турнира в Лионе

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). 35-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев встретился с 71-м номером рейтинга французом Адрианом Маннарино.

Победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4 одержал Маннарино. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Француз оформил одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету россиянина – четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Отметим, что Карацев вёл по ходу первого сета со счётом 5:1, но уступил, несмотря на четыре сетбола.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 534 555, Маннарино встретится с победителем матча между соотечественником Артуром Риндеркнешем (63) и датчанином Хольгером Руне (42).