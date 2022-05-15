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Аслан Карацев выбыл на старте турнира в Лионе

Аслан Карацев выбыл на старте турнира в Лионе
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Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). 35-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев встретился с 71-м номером рейтинга французом Адрианом Маннарино.

Победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4 одержал Маннарино. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Француз оформил одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету россиянина – четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Отметим, что Карацев вёл по ходу первого сета со счётом 5:1, но уступил, несмотря на четыре сетбола.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 534 555, Маннарино встретится с победителем матча между соотечественником Артуром Риндеркнешем (63) и датчанином Хольгером Руне (42).

Лион. 1-й круг
15 мая 2022, воскресенье. 16:05 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		4  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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