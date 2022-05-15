Призовые Иги Свёнтек перевалили за $ 4 млн в сезоне-2022
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список самых финансово успешных спортсменок в нынешнем сезоне. Возглавила рейтинг первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
1. Ига Свёнтек (Польша) – $ 3 658 233*;
2. Эшли Барти (Австралия) – $ 2 289 320;
3. Онс Жабер (Тунис) – $ 1 625 417;
4. Джессика Пегула (США) – $ 1 520 983;
5. Даниэль Коллинз (США) – $ 1 460 061;
6. Мария Саккари (Греция) – $ 1 196 438;
7. Паула Бадоса (Испания) – $ 1 061 157;
8. Мэдисон Кис (США) – $ 985 800;
9. Наоми Осака (Япония) – $ 908 544;
10. Симона Халеп (Румыния) –$ 892 646.
*на завершившемся сегодня, 15 мая, грунтовом турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия) Свёнтек заработала около 350 тыс. долларов, обыграв в финале Онс Жабер.
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