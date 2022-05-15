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Онс Жабер оценила своё выступление против Иги Свёнтек в Риме

Онс Жабер оценила своё выступление против Иги Свёнтек в Риме
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Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер подвела итоги выступления на грунтовом турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, в финальном матче соревнований Жабер встретилась с лидером мирового рейтинга полькой Игой Свёнтек и уступила ей со счётом 2:6, 2:6. Свёнтек защитила титул турнира в Риме.

«Я делала всё возможное для того, чтобы она работала по всему корту, но она оказалась к этому готова. Она невероятно играла в ключевые моменты. И это то, что отличает Игу.

Во втором сете я почувствовала облегчение, поскольку дело дошло до силовой игры. В конце концов, я просто устала. Но я счастлива, что смогла справиться с давлением и ожиданиями», – приводит слова спортсменки пресс-служба Женской теннисной ассоциации.

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