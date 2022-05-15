Джокович обратился к Циципасу после победы в финале турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович поддержал грека Стефаноса Циципаса после финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Джокович одержал победу со счётом 6:0, 7:6 (7:5).
После матча грек поздравил победителя. Также Циципас сказал, что был бы счастлив однажды достичь уровня серба.
«Хочу поздравить тебя и твою команду с этой отличной неделей. Сегодня вам не повезло. Я понимаю, что ты хотел выиграть этот турнир. Поэтому ты и являешься одним из лучших в мире, ты всегда хочешь побеждать.
Спасибо за приятные слова в мой адрес. Но не надо быть таким скромным. Я знаю, что ты очень скромный парень, но у тебя есть поводы для гордости. Уверен, что в будущем ты неоднократно поднимешь этот трофей над головой. Ты являешься одним из лидеров в нашем виде спорта», — сказал Новак после матча.
- 15 мая 2022
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