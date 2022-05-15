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Стефанос Циципас обратился к Джоковичу после поражения в финале «Мастерса» в Риме

Стефанос Циципас обратился к Джоковичу после поражения в финале «Мастерса» в Риме
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Циципас уступил со счётом 0:6, 6:7 (5:7) лидеру сезона и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Новак, поздравляю тебя, мой друг. В последние годы ты демонстрируешь великолепную дисциплину и высочайший уровень. Каждый день я изо всех сил стараюсь, и я надеюсь, что однажды смогу выйти на твой уровень. И это очень вдохновляет», – сказал Циципас после матча.

Победа над Циципасом принесла 34-летнему Новаку Джоковичу, ставшему старейшим победителем грунтовых соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс».

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