«Счастливая отправляюсь в Париж». Свёнтек опубликовала пост после победы на турнире в Риме

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост в социальных сетях после победы над туниской Онс Жабер (7) в финале грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия).

«Как же здорово, что фотографии получились приличные, несмотря на слёзы после матча. А он получился тяжёлым, учитывая всё давление, ожидание и вызовы. Счастливая и гордая, я отправляюсь в Париж. Но сначала – небольшой отдых», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Победа над Жабер стала для Свёнтек 28-й подряд, а титул соревнований в Риме – пятым. Ранее она становилась чемпионкой турниров в Дохе (Катар), Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Штутгарте (Германия).

Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдёт с 22 мая по 4 июня в Париже.