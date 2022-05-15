«Счастливая отправляюсь в Париж». Свёнтек опубликовала пост после победы на турнире в Риме
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост в социальных сетях после победы над туниской Онс Жабер (7) в финале грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия).
«Как же здорово, что фотографии получились приличные, несмотря на слёзы после матча. А он получился тяжёлым, учитывая всё давление, ожидание и вызовы. Счастливая и гордая, я отправляюсь в Париж. Но сначала – небольшой отдых», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Победа над Жабер стала для Свёнтек 28-й подряд, а титул соревнований в Риме – пятым. Ранее она становилась чемпионкой турниров в Дохе (Катар), Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Штутгарте (Германия).
Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдёт с 22 мая по 4 июня в Париже.
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