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Амели Моресмо высказалась о доминировании 20-летней Иги Свёнтек в женском теннисе

Амели Моресмо высказалась о доминировании 20-летней Иги Свёнтек в женском теннисе
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Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо прокомментировала то, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек доминирует в женском туре. В последних 28 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 28 побед. Полька выиграла пять турниров подряд.

«То, что показывает Ига в последние месяцы, ясно означает, что она сейчас босс. Мы видим прогресс нового поколения: Свёнтек, Наоми Осака, если она сможет достичь стабильности на высшем уровне, Онс Жабер, которая также стала играть совершенно иначе.

Надеюсь, зрители «Ролан Гаррос» смогут это оценить. Женский теннис уже несколько лет подвергается критике за шаблонный стиль игры. Я считаю, что начинается новая эра», — цитирует Моресмо Eurosport.

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