Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в первом матче после продолжительной паузы
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Им стал француз Ришар Гаске.
В стартовом для себя матче Гаске обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 20 минут. Гаске четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Миллмана — три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Напомним, Медведев возглавил посев соревнований, вследствие чего начинает борьбу со второго круга. Даниил не играл с конца марта, он перенёс операцию по удалению грыжи.
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