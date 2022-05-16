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Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в первом матче после продолжительной паузы

Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в первом матче после продолжительной паузы
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Им стал француз Ришар Гаске.

В стартовом для себя матче Гаске обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 20 минут. Гаске четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Миллмана — три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Напомним, Медведев возглавил посев соревнований, вследствие чего начинает борьбу со второго круга. Даниил не играл с конца марта, он перенёс операцию по удалению грыжи.

Женева. 1-й круг
16 мая 2022, понедельник. 17:10 МСК
Ришар Гаске
75
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Джон Миллман
93
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
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