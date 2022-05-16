Онс Жабер оценила свои шансы на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 4 июня.

«Я довольна тем, как играю. Я буду уверена в себе и постараюсь восстановиться к Открытому чемпионату Франции. Сейчас это моя главная цель.

Мне очень нравится «Ролан Гаррос». У меня отличные воспоминания об этом турнире «Большого шлема». Если честно, я не думала о том, что буду фаворитом, и от меня будут большие ожидания. Но это приятное давление. Надеюсь, что я буду готова», – приводит слова спортсменки официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее в интервью Жабер оценила своё выступление против Иги Свёнтек на турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия).