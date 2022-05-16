Тренер Серены Уильямс назвал четырёх игроков, за которыми стоит следить на «Ролан Гаррос»

Патрик Муратоглу, тренер бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс, назвал четырёх игроков, на которых стоит обратить внимание на Открытом чемпионате Франции.

«Вот вам четыре игрока, за которыми стоит следить на «Ролан Гаррос». Первый – Карлос Алькарас. Карлито сейчас, вероятно, самый стабильный игрок. Он выиграл турниры в Барселоне, Мадриде и Майами. В Мадриде он стал первым, кто победил Надаля и Джоковича на одном грунтовом турнире.

Второй – Стефанос Циципас. У него получилась отличная подготовка: он защитил титул в Монте-Карло и одержал большие победы за последний месяц.

Третий – Новак Джокович. На него будут огромные ставки. Он доминировал на нескольких турнирах «Большого шлема» в прошлом году, и это его первый мейджор в нынешнем сезоне.

И четвёртый, конечно же, Рафаэль Надаль – король грунта. Победа на «Ролан Гаррос» увеличит его отрыв от Новака и Федерера в битве за звание величайшего», – сказал Муратоглу в социальных сетях.