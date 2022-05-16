Фото: толпа болельщиков окружила Даниила Медведева после тренировки в Женеве

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев наслаждается вниманием со стороны болельщиков на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Фан-аккаунт Медведева в социальных сетях опубликовал фото (теннисист сделал его репост), на котором болельщики обступили Даниила у выхода с корта. Улыбчивого теннисиста просят о совместных снимках и автографах.

Фото: Daniil Medvedev Fans | Meddy Family

Напомним, для Медведева турнира в Женеве станет первым после паузы, связанной с операцией по удалению грыжи. Даниил не выходил на корт в официальных матчах с 31 марта.

Россиянин возглавил посев соревнований, вследствие чего начинает борьбу со второго круга, где сразится с представителем Франции Ришаром Гаске.

Турнир в Женеве станет последним перед «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня.