Фото: толпа болельщиков окружила Даниила Медведева после тренировки в Женеве

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев наслаждается вниманием со стороны болельщиков на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Фан-аккаунт Медведева в социальных сетях опубликовал фото (теннисист сделал его репост), на котором болельщики обступили Даниила у выхода с корта. Улыбчивого теннисиста просят о совместных снимках и автографах.
Фото: Daniil Medvedev Fans | Meddy Family
Напомним, для Медведева турнира в Женеве станет первым после паузы, связанной с операцией по удалению грыжи. Даниил не выходил на корт в официальных матчах с 31 марта.
Россиянин возглавил посев соревнований, вследствие чего начинает борьбу со второго круга, где сразится с представителем Франции Ришаром Гаске.
Турнир в Женеве станет последним перед «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня.
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