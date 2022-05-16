«Все по-разному заходят в горящий понедельник». Мария Шарапова опубликовала забавное видео

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала забавное видео в социальных сетях.

В ролике Шарапова двигается под музыку с ноутбуком в руках.

«Все по-разному заходят в горящий понедельник», — подписала видео Шарапова.

В конце апреля стало известно, что Шарапова ждёт ребёнка. Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.