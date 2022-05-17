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Автор книги о Федерере: Роджер — один из величайших. Но в финалах он большой лузер

Автор книги о Федерере: Роджер — один из величайших. Но в финалах он большой лузер
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Журналист New York Times Кристофер Клэри, написавший книгу о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Роджере Федерере, поделился мнением о швейцарском теннисисте.

«Совершенно ясно, что Роджер является одним из величайших игроков в истории тенниса. Но при этом он и большой лузер в финалах.

Хотя и это прибавило ему популярности. Люди видят, что он ранимый, человечный, не прячет свои чувства. Его качества? Эмпатия, способность чувствовать других, атмосферу. Любознательность. И он «хамелеон» в смысле способности адаптироваться», — приводит слова Клэри издание Tennis World USA, ссылаясь на Le Temps.

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