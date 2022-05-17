Кафельников: Медведев не любит грунт. Выиграет на «Ролан Гаррос» пару матчей — уже хорошо

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы второго номера рейтинга ATP Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции 2022 года. В 2021 году Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Сверхъестественного от Медведева на «Ролан Гаррос» ожидать не нужно. Есть игроки, которые считаются фаворитами. Даня не любит грунт, он показывает там свои худшие результаты. Не думаю, что из-за четвертьфинала в прошлом году он полюбил это покрытие. Если выиграет пару матчей — уже хорошо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В настоящее время Даниил Медведев, пропустивший несколько недель из-за операции по удалению грыжи, готовится к турниру в Женеве. Сегодня, 17 мая, Медведев проведёт первый матч на турнире. Его соперником станет француз Ришар Гаске.

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