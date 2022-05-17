Рафаэль Надаль показал актуальную форму за четыре дня до «Ролан Гаррос»

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает набирать форму после травмы ребра и готовиться к Открытому чемпионату Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Спортсмен опубликовал очередное фото из собственной именной академии, где в настоящий момент тренируется.
Рафаэль Надаль является 13-кратным победителем соревнований во Франции. Он становился чемпионом в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.
В минувшем сезоне он дошёл до полуфинальной стадии, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Победителем же «Ролан Гаррос» 2021 года стал греческий теннисист Стефанос Циципас.
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