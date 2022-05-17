Виталия Дьяченко выбыла из квалификационного турнира «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Виталия Дьяченко (115) встретилась с болгаркой Изабеллой Шиниковой (229).

Победу со счётом 7:5, 6:3 одержала Изабелла Шиникова. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Дьяченко не оформила ни одной подачи навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Шиниковой – два эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Основная часть турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, пройдёт с 22 мая по 5 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Барбора Крейчикова.