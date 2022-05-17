«Мы знаем, тебе нравится это». Паула Бадоса показала фото с возлюбленным

Третья ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке 24-летняя Бадоса изображена со своим возлюбленным, 31-летним кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

«Мы знаем, тебе нравится это», — подписала она фотографию.

«Люблю тебя», — написал Бетанкур в комментариях.

Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года.

Фото: из личного архива паулы бадосы

На минувшей неделе Паула Бадоса приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она была освобождена от матчей первого круга. Во втором раунде испанская спортсменка обыграла белоруску Александру Саснович, а в третьем уступила россиянке Дарье Касаткиной.

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