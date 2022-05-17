Даниил Медведев — Ришар Гаске: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Женеве

Сегодня, 17 мая, состоится матч второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с представителем Франции Ришаром Гаске. Поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте после матча двух местных теннисистов, Леандро Риди и Йохана Никлеса, и начнётся не раньше 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ришар Гаске во втором круге турнира в Женеве.
Медведев (1) проведёт первый матч после продолжительной паузы, связанной с восстановлением после операции по удалению грыжи. Даниил не играл с конца марта.
По личным встречам c Гаске Медведев ведёт со счётом 2-1, но все они были на харде. Гаске разгромил россиянина на старте домашнего турнира в Монпелье в 2018 году (6:0, 6:3). Даниил взял реванш в 1-м круге турнира в Санкт-Петербурге в 2020-м (3:6, 6:3, 6:0), а затем выиграл в стартовом раунде US Open — 2021, где в итоге стал чемпионом — 6:4, 6:3, 6:1.
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